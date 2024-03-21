Lisede bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Lisede bıçaklı kavga: 3 yaralı
Karabük’te bir lisenin bahçesinde kız meselesi sebebiyle bıçaklı kavga çıktı, 3 öğrenci yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Necatibey Cad. üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Y.S.Ö. isimli öğrenci, kız arkadaşına baktığını ileri sürerek B.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.’yi yaraladı. 18 yaşındaki öğrenci, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.’yü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin sonrasında şahıs, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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