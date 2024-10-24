Lisede molotofkokteyli patladı: 35 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lisede molotofkokteyli patladı: 35 yaralı

Şili'de bir lisede öğrencilerin hazırladığı molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı.

Şili'de bir lisede öğrencilerin hazırladığı molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı, yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da dün bir grup lise öğrencisinin okulun tuvaletinde protesto için hazırladığı molotofkokteyllerinden biri patladı. Patlama nedeniyle yangın çıkan okulda öğrenciler büyük panik yaşadı.

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Onlarca öğrenci alevler içindeki koridordan arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıktı. Bazı öğrencilerin vücudunun büyük kısmının yandığı görüldü.

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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen olayda 34 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Yaralılardan durumu ciddi olan 11 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İtfaiyenin yangını kısa sürede söndürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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