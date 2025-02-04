Liseli gençlerin katil zanlısı gizli odada yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da 2 liseli öğrencinin cinayet zanlısı saklandığı gizli odada yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 1 buçuk yıl önce 2 lise öğrencisinin ölümü, 14 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı, saklandığı gizli odada, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022 günü çıkan silahlı kavgada, lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

aw384187-01.jpg

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının şüphelisi ve firarisi olan S.D. isimli şahsın yeri polis ekiplerince uzun uğraşlar sonucu tespit edildi.

aw384187-02.jpg

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararına bağlı olarak Özel Harekat Polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eve giren polisler, önce binadaki dairelerde cinayet zanlısı S.D.'yi bulamadı.

aw384187-03.jpg

Ancak bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark eden polis ekibi, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada, firari cinayet zanlısını yatar vaziyette saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü.

aw384187-04.jpg

Son Haberler
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi