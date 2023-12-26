Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada
Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken çarpan lise öğrencisi Hiva K. (16), traktörün altında kaldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelin kaza şöyle gelişti.
Lise öğrencisi Hiva K.'ya, yolun karşısına geçmek isterken Ramazan B.'nin (49) kullandığı 43 VE 023 plakalı traktör çarptı. Traktörün altında kalan Hiva'nın yardımına, çevredekiler koştu. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye tedavi altına alınan Hiva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Hiva'nın traktörün altında kaldığı ve çevredekilerin kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

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