Liseli öğrencilerden Ahilik belgeseli

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 10 dakikalık ahilik belgeseli tamamlandı.

Yalova, Samanlı’da bir takı imalathanesinde gerçekleştirilen çekimler zorlu bir sürecin sonunda son bularak “Kıymetini Bil” adıyla izleyicisiyle buluştu. Belgeselde ahilik teşkilatının kuruluşu, ticarette ve zanaatta uyguladığı ilkeler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma gibi unsurlar ile söz konusu geleneğin günümüzdeki yansımaları ele alınıyor.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı 10. Sınıf RTV Alanı Öğrencisi Zeynep Sude Sarıyıldız ve 11.sınıf RTV Alanı Öğrencisi Farishta Alizada’nın çekimlerini üstlendiği belgeselinin danışmanlığını lisenin radyo televizyon alanı öğretmenleri Oğulcan Turan, Hayriye Özkan Ökçün ve Sezgin Altınel yaptı.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi RTV Alan Şefi Oğulcan Turan “Bugüne kadar Ahilik ile ilgili pek çok akademik makale veya kitap görmüş olabilirsiniz. Ancak, bu çalışmalar genellikle akademik çevrelerle sınırlı kalarak, genel vatandaşın ilgisini çekmekte zorlanmıştır. Biz ise, Ahilik felsefesini ve değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bir belgesel çekme kararı aldık. Bu belgesel, Ahilik geleneğini sadece tarihsel bir perspektifle değil, günlük yaşamımızın içindeki izleriyle de ele alan bir yapım oldu. Ahilik teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar olan süreci, ticarette ve zanaatta uygulanan ilkeleri, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sizlerle paylaşıyoruz” diye konuştu.

RTV Alanı öğretmeni Hayriye Özkan Ökçün ise yaptğı açıklamada “Bu belgeselin ahilik geleneğine ve onun yaşatılmasına dikkat çekmek, genç kuşakları bu önemli mirasla tanıştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladık” ifadelerini kullandı.