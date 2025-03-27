Liste güncellendi! Artık o ilaçlar da geri ödemeye dahil oldu

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geri ödeme listesindeki ilaçların yeniden güncellendiğini, listeye beşi kanser ilacı olan sekizi ithal, 10’u imal olmak üzere 18 ürünün eklendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 25 Mart 2025 Tarihli ve 32852 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“LİSTEDE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN RUHSATLANDIRDIĞI GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER DE VAR

“Sağlık Bakanlığı, hastaların ilaca erişimini kesintisiz sağlamak, alternatif tedavi seçeneklerinin sayısını çoğaltmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Son olarak; 1’i geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ), 1’i özel amaçlı tıbbi mama, 5’i kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere toplam 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde geri ödeme listesindeki ilaçlar yeniden güncellendi. Listeye 8’i ithal, 10’u imal olmak üzere 18 ürün daha eklendi.

Listeye eklenen ilaçlar arasında halk arasında ‘Tavşan memesi’ olarak bilinen bir bitkiden (Ruscus aculeatus L.) elde edilen ürün de bulunuyor. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) ruhsatı bulunan bu ürün, kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlarının tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılıyor. Geri ödeme listesine alınan bir diğer ürün ise özel beslenme gerektiren şartlarda, yine hekim reçetesiyle kullanılan, özel tıbbi amaçlı gıda.

5 KANSER İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç daha Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan son değişiklikle geri ödeme listesine eklendi. Bu ilaçlardan 3’ü multiple myelom (bir tür kemik iliği kanseri), 1’i prostat kanseri, 1’i ise cilt kanseri tedavinde kullanılıyor. Otizm ve Smith-Magenis Sendromu’nda (davranışı, duyguları ve öğrenme süreçlerini etkileyen bir tür gelişimsel bozukluk) kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesindeki yerini aldı. Listede ayrıca; şizofreni tedavisinde, böbrek hastalığında, HIV tedavisinde ve Transtiretin Amiloidoz (vücuttaki çok sayıda organ ve dokuyu etkileyebilen bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

DÜZENLEMEYLE BAZI İLAÇLARIN ENDİKASYONU GENİŞLETİLDİ

Listedeki bazı ilaçlarda ise geri ödeme kapsamına alınan endikasyonlar (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eden bir terim) genişletildi. Bu kapsamda; bir ilacın kardiyojenik şok (kalbin yeterli miktarda kan pompalayamadığı durumlarda doku ve organlar kanla beslenemediğinde aniden ortaya çıkan, yaşamı etkileyen bir durum) tedavisinde geri ödemesinin yapılmasına karar verildi. Listede daha önce var olan bir ilacın kullanım şartı, 18 ve üstü yaştaki atopik dermatit (kronik iltihaplı bir cilt hastalığı) hastalarının kullanımına sunuldu.

AİLE HEKİMLERİNE BAZI İLAÇLARI REÇETE EDİLEBİLME VE RAPORLAMA YETKİSİ VERİLDİ

SUT’ta yapılan düzenlemeyle aile hekimlerince reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

SUT’TA YAPILAN BAZI İBARE DEĞİŞİKLİKLERİ VE EKLEMELER

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan başlıca diğer ibare değişiklikleri ve eklemeler kapsamında;

Tebliğ maddelerinde yer alan "üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri" ibareleri yeni tebliğ ile "üçüncü basamak resmî sağlık hizmeti sunucuları" şeklinde değiştirilmiştir. Tofacitinib, upadasitinib reçete edebilecek ve raporlayacak branşlara immünoloji, immünoloji ve alerji branşları dâhil edilmiştir. Faktörler ile ilgili yapılan düzenleme ile faktör kullanımına ilişkin 6 ay, 3 ay, 3 gün şeklinde olan rapor süreleri 6 aya kadar, 3 aya kadar ve 3 güne kadar şeklinde değiştirilmiştir. Bu sayede raporlar daha kısa süreli olarak düzenlenebilecektir. Parenteral demir preparatları ile ilgili yapılan ekleme ile parenteral demir preparatları rapor düzenleyebilecek branşlara anestezi ve reanimasyon branşı eklenmiştir. Tafamidis ve tafamidis meglumin kullanım endikasyonları (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eden bir terim) tanımlanmıştır. İlgili maddenin başlığı "Tafamidis ve Tafamidis Meglumin Kullanım İlkeleri" olarak değiştirilmiştir."