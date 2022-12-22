Dünya Kupaları tarihinin en iyi 50 futbolcusu seçildi. Listeye Türkiye'de oynayan 1 futbolcu da girdi

GOAL, "Dünya Kupası Harikaları" seçimini oylamaya sundu.

Her kategorideki oyuncu eşleşmelerinde en fazla oyu alan futbolcu, GOAL50 2022'nin galibi oldu.

İşte -Dünya Kupası Harikaları'nın 50 futbolcusu:

50. Ahn Jung-Hwan - Güney Kore

49. Sami Al Jaber - Suudi Arabistan

48. Paul McGrath - İrlanda

47. Landon Donovan - ABD

46. Rashidi Yekini - Nijerya

45. Luis Hernández - Meksika

44. Salvatore Schillaci- İtalya

43. Iván Zamorano - Şili

42. Paul Gascoigne - İngiltere

41. Geoff Hurst - İngiltere

40. Daniel Passarella - Arjantin

39. Gheorghe Hagi - Romanya

38. Hugo Sanchez - Meksika

37. Claudio Caniggia - Arjantin

36. Marcel Desailly - Fransa

35. Didier Deschamps - Fransa

34. Gary Lineker - İngiltere

33. Bobby Moore - İngiltere

32. Roger Milla - Kamerun

31. Mario Kempes - Arjantin

30. Diego Forlán - Uruguay

29. Paolo Rossi - İtalya

28. Bastian Schweinsteiger - Almanya

27. Lilian Thuram - Fransa

26. Dunga - Brezilya

25. David Villa - ispanya

24. Bobby Charlton - İngiltere

23. Eusébio - Portekiz

22. Dennis Bergkamp - Hollanda

21. Roberto Baggio - İtalya

20. Garrincha - Brezilya

19. Miroslav Klose - Almanya

18. Fabio Cannavaro - İtalya

17. Oliver Kahn - Almanya

16. Alessandro Del Piero - İtalya

15. Lothar Matthaus - Almanya

14. Gabriel Batistuta - Arjantin

13. Romário - Brezilya

12. Gerd Müller - Almanya

11. Franz Beckenbauer - Almanya

10. Rivaldo - Brezilya

9. Gianluigi Buffon - İtalya

8. Xavi - İspanya

7. Andrés Iniesta - İspanya

6. Johan Cruyff - Hollanda

5. Ronaldinho Gaúcho - Brezilya

4. Zinedine Zidane - Fransa

3. Ronaldo - Brezilya

2. Pelé - Brezilya

1. Diego Maradona - Arjantin