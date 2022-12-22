Dünya Kupaları tarihinin en iyi 50 futbolcusu seçildi. Listeye Türkiye'de oynayan 1 futbolcu da girdi

GOAL, "Dünya Kupası Harikaları" seçimini oylamaya sundu.
Her kategorideki oyuncu eşleşmelerinde en fazla oyu alan futbolcu, GOAL50 2022'nin galibi oldu.
İşte -Dünya Kupası Harikaları'nın 50 futbolcusu:
50. Ahn Jung-Hwan - Güney Kore
49. Sami Al Jaber - Suudi Arabistan
48. Paul McGrath - İrlanda
47. Landon Donovan - ABD
46. Rashidi Yekini - Nijerya
45. Luis Hernández - Meksika
44. Salvatore Schillaci- İtalya
43. Iván Zamorano - Şili
42. Paul Gascoigne - İngiltere
41. Geoff Hurst - İngiltere
40. Daniel Passarella - Arjantin
39. Gheorghe Hagi - Romanya
38. Hugo Sanchez - Meksika
37. Claudio Caniggia - Arjantin
36. Marcel Desailly - Fransa
35. Didier Deschamps - Fransa
34. Gary Lineker - İngiltere
33. Bobby Moore - İngiltere
32. Roger Milla - Kamerun
31. Mario Kempes - Arjantin
30. Diego Forlán - Uruguay
29. Paolo Rossi - İtalya
28. Bastian Schweinsteiger - Almanya
27. Lilian Thuram - Fransa
26. Dunga - Brezilya
25. David Villa - ispanya
24. Bobby Charlton - İngiltere
23. Eusébio - Portekiz
22. Dennis Bergkamp - Hollanda
21. Roberto Baggio - İtalya
20. Garrincha - Brezilya
19. Miroslav Klose - Almanya
18. Fabio Cannavaro - İtalya
17. Oliver Kahn - Almanya
16. Alessandro Del Piero - İtalya
15. Lothar Matthaus - Almanya
14. Gabriel Batistuta - Arjantin
13. Romário - Brezilya
12. Gerd Müller - Almanya
11. Franz Beckenbauer - Almanya
10. Rivaldo - Brezilya
9. Gianluigi Buffon - İtalya
8. Xavi - İspanya
7. Andrés Iniesta - İspanya
6. Johan Cruyff - Hollanda
5. Ronaldinho Gaúcho - Brezilya
4. Zinedine Zidane - Fransa
3. Ronaldo - Brezilya
2. Pelé - Brezilya
1. Diego Maradona - Arjantin
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