Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular

Ordu’da iki kuzen girişimleriyle Almanlara rakip oldu. Alman firmalarına rakip olan girişimciler, ürettikleri nane yağının litresini 35 bin liradan satmaya başladı.

KAYNAK: İHA
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular

Ordu'da yaşayan iki girişimci, yaylada yetiştirdikleri tıbbi naneden ürettikleri yağı 35 bin liradan satıyor. Kabadüz ilçesindeki 1500 rakımlı yaylada 3 dönüm arsa üzerinde tıbbi nane üreten Rıfat Akpınar ve kuzeni Zeliha Güzelordu, ilk olarak kendi rahatsızlıkları için lavanta üretimine karar verdi.

İstedikleri verimi alamayan Akpınar ve Güzelordu, yaptıkları araştırmalar sonucu neticesinde tıbbi nane üretimine karar verdi. İki kuzen, üretilen nanenin kalitesi yüksek olunca farklı sektörlerden talep aldı.

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Almanların ürettiği tıbbi nane yağından daha kaliteli üretim yaptıklarını öne süren Akpınar ve Güzelordu, 400 kilogram yaş naneden 1,2 litre yağ çıktığını, yağın litresinin ise 35 bin liradan satıldığını söyledi. Nane üretimini zirai ilaçlardan arınmış olduğu için yüksek rakımda yaptıklarını söyleyen Rıfat Akpınar; naneyi kuru, yaş ve yağ olarak üç farklı şekilde sattıklarını dile getirdi.

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Yağı 2,5 ve 10 cc’lik paketlerde ve litre olarak sattıklarını söyleyen Akpınar, “Daha önce alan ilaç firmaları var, onlar bizden her sene belirli miktarda alıyorlar. Şu anda 2 cc’lik kapları 80 liradan satıyoruz, litresini ise 35 bin TL’den satıyoruz. 400 kilogram yaş naneden 100 kilogram kuru nane çıkıyor, 100 kilogram kuru naneden de 1,2 litre nane yağı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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Ürettikleri nanenin mentol oranının dünya kalitesinin üzerinde olduğunu ifade eden Zeliha Güzelordu, "Ben bu işe girerken rakibimin Alman devi olduğunun farkında değildim. Dolayısı ile onların ürettikleri ürünlerin mentol oranlarından bizimkinden farklı olduğunu tahliller sonucunda öğrendik." diye konuştu.

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Güzelordu, yüzde 75 ve 45 oranında mentol oranına sahip nane yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
Kalite olarak çok yüksek, ilaç ve gübreye maruz kalmadan üretildiği için iyileştirici özelliği daha da yüksek. Biz bunu insanlara sunarken katkı olmadan saf hali ile veriyoruz.

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