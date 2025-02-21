Litvanya sanayisinde büyük sıçrama

Litvanya'nın sanayi üretimi, Ocak 2025'te yıllık bazda %8,8 oranında yükseldi. Aralık 2024'te %5,9 seviyesinde olan büyüme hızı, sanayi faaliyetlerinde istikrarlı bir toparlanmayı ortaya koydu. Bu artış, özellikle madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki büyük sıçramadan kaynaklandı. Aralık ayında sadece %0,4 oranında büyüyen sektör, Ocak'ta %36,5 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. İmalat sanayi de %6,9'dan %10,4'e çıkarak büyümeye önemli katkı sağladı.

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ENERJİ VE SU YÖNETİMİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan, enerji ve su temini sektörlerinde düşüş devam etti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme arzı %8,9 oranında gerilerken, Aralık'taki %4,3’lük düşüş daha da derinleşti. Ayrıca su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetleri de %2,4 küçüldü.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, sanayi üretimi Ocak ayında aylık %4,5 arttı. Aralık'ta %2,2 olan artış oranı neredeyse ikiye katlandı. Bu da sanayi sektörünün 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.