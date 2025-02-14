Litvanya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı

Ocak 2025'te Litvanya'daki enflasyon, bir önceki aya göre büyük bir sıçrama gösterdi. Yüzde 3,6'lık yıllık enflasyon oranı, Eylül 2023'ten sonra kaydedilen en yüksek seviye oldu. Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaşımdaki fiyat artışları bulunuyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatları, Aralık 2024'teki yüzde 1,4'lük artışa kıyasla yüzde 2,6 oranında bir artış gösterdi. Ulaşım maliyetlerinde ise Aralık 2024'teki yüzde 1,1'lik artıştan sonra, Ocak ayında yüzde 5,5'lik bir artış yaşandı.

Alkol ve tütün fiyatları da aynı dönemde hızla arttı. Aralık'ta yüzde 5,5 olan artış oranı, Ocak ayında yüzde 7'ye çıktı. Bununla birlikte, kültür ve eğlence harcamalarında da artış gözlendi, bu kalem yüzde 3,7'den yüzde 4,8'e yükseldi. Ayrıca, çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları da hız kazandı; bu gruptaki artış oranı yüzde 4,0'dan yüzde 4,4'e çıktı.

Litvanya'da ÜFE oranları Aralık ayında arttı

FİYATLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bazı kalemlerde ise fiyatlar geriledi. Konut ve enerji hizmetleri, Aralık ayında yüzde 3,6 oranında bir düşüş yaşarken, Ocak ayında bu düşüş sadece yüzde 0,1 oldu. Giyim ve ayakkabılar da fiyat düşüşü yaşayan diğer bir kategori oldu; Aralık'taki yüzde 2,0'lık düşüşe rağmen Ocak'ta bu oran yüzde 1,8'e indi.

Ev eşyaları ve mobilya gibi sektörlerde fiyatlar ise tersine yükseldi. Ocak ayında bu kalemdeki fiyat artışı, Aralık ayındaki yüzde -1,0'lık düşüşten sonra, yüzde 1,1'e çıktı. İletişim sektörü ve restoran ile otel hizmetlerinde ise fiyat artışları yavaşladı. İletişim sektöründeki fiyat artışı, Aralık ayındaki yüzde 2,2'den Ocak ayında yüzde 1,9'a gerilerken, restoran ve otel hizmetlerindeki fiyat artışı ise yüzde 8,9'dan yüzde 7,1'e düştü.

Litvanya ekonomisi ivmelendi

YILLIK ENFLASYONUN YÜKSEKLİĞİ

Litvanya’daki enflasyon oranındaki bu yükselme, özellikle gıda, ulaşım, alkol, tütün ve kültür harcamalarındaki artışlardan kaynaklanıyor. Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi ve bu, son iki yılın en yüksek aylık artışı oldu. Tüketici fiyatlarının bu kadar hızlı bir şekilde artması, ülkede yaşam maliyetlerini doğrudan etkiliyor ve vatandaşlar için maddi zorluklar yaratıyor.

Litvanya'da ekonomik durumun, özellikle hane halklarının harcamaları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Enflasyonun daha da artması beklenirken, hükümetin alacağı önlemler ve para politikaları bu süreci nasıl şekillendirecek, zamanla daha netleşecektir.