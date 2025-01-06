Litvanya siyasetinde gerilim artıyor

Koalisyon ortakları, Žemaitaitis'in talebini, süregelen yasal sorunların çözülmesine bağlasa da, politikacı bu engelin ortadan kalktığını savunuyor. Žemaitaitis, yasal dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından artık adaylığının önünde bir engel olmadığını belirtti. Ancak mevcut parlamento başkanı S. Skvernelis'in bu talebe karşı mesafeli durduğu gözlemleniyor.

YASAL SORUNLAR GÜNDEMDE

R. Žemaitaitis hakkında iki ayrı soruşturma devam ediyor. İlk soruşturma, politikacının Vytautas Landsbergis'in evinin önünde bir protesto çağrısı yapmasıyla bağlantılı. İkinci soruşturma ise eski başbakan Ingrida Šimonytė'ye yönelik olası iftira iddialarını kapsıyor. Bu iddialar, sosyal medyada yaptığı tartışmalı bir paylaşımın ardından gündeme gelmişti.

KOALİSYONUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Žemaitaitis’in talepleri, koalisyonun uyumunu zorlarken, diğer liderlerin tutumu merak konusu. Özellikle Nemuno Aušra Partisi, Seimo başkanlık pozisyonunun kendilerine verilmesini talep ediyor. Bu durumun nasıl sonuçlanacağı, Litvanya siyasetindeki dengeleri değiştirebilir.

Koalisyon liderleri, mevcut durumun çözülmesi için görüşmelere devam edeceklerini açıklarken, siyasi gerilim şimdilik dinmiyor. Žemaitaitis’in tutumu ve talepleri, Litvanya siyasetinin yakın gelecekteki gündemini belirleyecek gibi görünüyor.