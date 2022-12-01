Litvanya'da bir Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Litvanya'da Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.
Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.
5 gün içinde ülkeyi terk etmesi bildirildi
Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.
Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.
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