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Litvanya'da bir Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:49
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Litvanya'da bir Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Litvanya'da bir Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
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Litvanya'da Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.

5 gün içinde ülkeyi terk etmesi bildirildi

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.

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