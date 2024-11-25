Litvanya'da kargo uçağı binanın üzerine çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
Litvanya'da kargo uçağı binanın üzerine çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kargo uçağının bir binaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

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İtfaiye ve Kurtarma Birimi (PAGD) yetkilisi, uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti. Pilotlardan biri kurtarılırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

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