Litvanya'da kargo uçağı binanın üzerine çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.
İtfaiye ve Kurtarma Birimi (PAGD) yetkilisi, uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti. Pilotlardan biri kurtarılırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.
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