Litvanya'dan Baltık Ülkelerine yeni enerji santrali önerisi

Litvanya Enerji Bakanı Zygimantas Vaiciunas, enerji güvenliğini artırmak ve esnek elektrik üretimini sağlamak amacıyla Letonya ve Estonya’ya yeni bir elektrik santrali inşası için iş birliği teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Vaiciunas, projeyle ilgili teknoloji veya lokasyon konularında henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Bakan, “Letonya ve Estonya ile anlaşmaya varabilirsek, bu yeni bir enerji santrali projesi olabilir. Ancak şu an, konunun henüz başlatma aşamasındayız ve bölgesel ortaklarla görüşmelere ihtiyaç duyuyoruz,” dedi.

BÖLGESEL ELEKTRİK PAZARINDA ORTAKLIK

Litvanya hükümet programında, Baltık ülkeleriyle modern ve esnek enerji santralleri için kapasite artırımı amacıyla yatırımcılarla ortak bir ihale düzenleme planı yer alıyor. Bu tür santraller, rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz olduğu dönemlerde elektrik üretiminde devreye girecek. Vaiciunas, “Letonya ve Estonya ile ortak bir karar almak, ortak elektrik piyasası bağlamında daha rasyonel olacaktır,” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ İŞ BİRLİĞİ ZORLUKLARI

Baltık ülkeleri arasında geçmişte yapılan iş birliği girişimleri genellikle anlaşmazlıklarla sonuçlandı. Sıvılaştırılmış doğal gaz terminali inşası, İsveç’e elektrik iletecek denizaltı kablosunun başlangıç noktası, ortak gaz pazarı oluşturulması ve Rail Baltica demiryolu projesi bu anlaşmazlıklardan bazıları.

Yeni elektrik santrali projesi, Baltık ülkeleri arasındaki iş birliğini yeniden canlandırmayı ve enerji güvenliği için uzun vadeli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Litvanya’nın bu önerisi, enerji sektöründe bölgeler arası koordinasyon ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.