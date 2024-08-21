Livakovic 1 yıllık maaşı ile İstanbul'dan o evi aldı. Daha oturmadan kar etti

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Livakovic 1 yıllık maaşı ile İstanbul'dan o evi aldı. Daha oturmadan kar etti

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic 2 milyon dolara Acarkent'ten villa alırken artan ev fiyatları nedeniyle daha oturmadan kar etmeye başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic’ten flaş bir hamle geldi.

İSTANBUL'DAN EV ALDI

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 29 yaşındaki file bekçisi İstanbullu olmaya karar verdi. Yaklaşık dört ay önce baba olan Livakovic, eşi ve oğlunun rahat yaşayabilmesi için geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan ev aldığı ortaya çıktı

1 YILLIK MAAŞINI VERDİ

Bu doğrultuda tercihini Acarkent’ten yana kullanan Hırvat kaleci lüks villa için 2 milyon dolar ödedi. Fenerbahçe’den yıllık 1.8 milyon Euro ( 2 milyon dolar) kazanan Livakovic bu hamlesiyle 1 yıllık maaşının hepsini ev almak için kullandı.

DAHA OTURMADAN KAR ETTİ

Türk lirası ile 67.8 milyonluk bir ödeme yapan Livakovic sürekli artan ev fiyatları ile şimdiden kar etti. Livakovic'in aldığı bölgedeki evlerin son günlerdeki fiyat artışları ile beraber 100 milyon TL'ye yaklaştığı görüldü.

UZUN YILLAR KALACAK

Türkiye’ye gelen yabancı futbolcular genel olarak tercihini kiralık evlerden yana kullanırken Livakovic’in bu tercihi uzun yıllar Fenerbahçe’de kalmak istediği şeklinde yorumlandı.

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