Livakovic'den kötü haber

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Konyaspor maçının son dakikasında sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Livakovic'in MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."