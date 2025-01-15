Livakovic'den kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Livakovic'den kötü haber

Fenerbahçe Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Konyaspor maçının son dakikasında sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Livakovic'in MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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