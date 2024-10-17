Liverpool acı gerçeği kabul etti. Yıldız oyuncu devre arasında gidebilir

Liverpool’un İngiliz yıldızı Trent Alexander Arnold’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Adı Real Madrid ile anılan İngiliz oyuncu ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi. İspanyol basınında çıkan haberde Liverpool’un 25 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılacağı gerçeğini kabul ettiği belirtildi.

Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşamayan İngiliz devi, 25 yaşındaki yıldızını bedelsiz olarak gönderebilir. Ancak Liverpool yönetimi Ocak ayına kadar yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemek için hızlı bir çalışmaya girmeyi planlıyor. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda Trent Alexander Arnold, Ocak ayından itibaren farklı kulüplerle sözleşme görüşmeleri yapabilecek.

Kariyerinin tamamını Liverpool’da geçiren İngiliz savunmacı, Real Madrid’in transfer listesinin en tepesinde bulunuyor. İspanyol devi, Carvajal’in sakatlığı sonrası sağ beke takviye yapmayı amaçlıyor. Real Madrid’in listesinde İngiliz yıldızın yanı sıra Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong da yer alıyor.

SALAH VE VAN DİJK DA AYRILABİLİR

Liverpool için tek tehlike Trent Alexander Arnold’un olası ayrılığı değil. İngiliz devinin Klopp dönemindeki başarılarının arkasında olan isimlerden Salah ve van Dijk’ın da sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Liverpool yönetimi yıldız oyuncuları takımda tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 3 oyuncunun takımda kalacağına yönelik bir işaret henüz gelmezken önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. 3 oyuncu Liverpool forması ile toplamda 957 maça çıktı.