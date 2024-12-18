Liverpool aradığı stoperi İtalya'da buldu

Bologna'nın savunma oyuncusu Sam Beukema, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Hollandalı futbolcu, Serie A'daki başarılı oyunuyla birçok büyük kulübün ilgisini çekmeye başladı. Beukema'nın geçtiğimiz sezon Anfield'da Liverpool'a karşı oynadığı maçta gösterdiği performans da dikkatlerden kaçmamıştı. O maçta, teknik direktör Arne Slot'un Feyenoord'da görevde olduğu dönemde Beukema'ya ilgisini belirtmesi de gündeme gelmişti.

İtalyan basınından alınan bilgilere göre, Liverpool'un 26 yaşındaki savunmacıyı yakın takipte tuttuğu öğrenildi. Beukema'nın özellikleri, Slot'un oyun anlayışına uygunluk gösteriyor. Bu ilgiyi sadece Liverpool değil, Serie A kulüpleri Inter ve Juventus da paylaşıyor. Ayrıca, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi İspanyol kulüplerinin de Beukema'ya yönelik ilgisi olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Beukema, Bologna formasıyla toplamda 21 maça çıkarken, bunların 15’ini Serie A’da oynadı. Oyun stiliyle, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uygun bir profil çizen Beukema, topu alıp oyun kurma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca hava toplarında da güven veren bir oyuncu olan Beukema, ileriye hızlı paslar atarak takımını atağa çıkarma noktasında da başarılı oldu.

Beukema’nın gösterdiği bu başarılı performans, hem Serie A’da hem de Avrupa’nın büyük liglerinde dikkatle izleniyor. Önümüzdeki transfer döneminde, kulüpler arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.