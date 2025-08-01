Liverpool bastırıyor, Newcastle diretiyor! Isak teklifi reddedildi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Alexander Isak transferi için düğmeye bastı.

The Athletic'in haberine göre; Liverpool, Newcastle United’a 120 milyon sterlin seviyesinde resmi bir teklif sundu. Ancak bu teklif kabul görmedi.

ISAK NEWCASTLE'DAN AYRILMAKTA KARARLI

İngiliz ekibinin Asya turuna katılmayan Isak, antrenmanlarını eski kulübü Real Sociedad’ın tesislerinde sürdürüyor. Resmi gerekçe olarak “küçük bir uyluk sakatlığı” öne sürülse de, kulübe yakın kaynaklar 25 yaşındaki forvetin kendi isteğiyle kafileye dahil edilmediğini ifade ediyor.

Newcastle, oyuncuyu yeni bir sözleşmeyle takımda tutmayı hedeflese de Isak’ın kararı değişmedi. İsveçli oyuncu ve temsilcileri ayrılık isteğini kulübe bir süredir açık şekilde iletiyor.

LIVERPOOL YENİ TEKLİF SUNACAK

Transferde kesenin ağzını sonuna kadar açan Liverpool, 300 milyon Euro'yu geçen harcamaya rağmen Alexander Isak'ı da kadrosuna katma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Önümüzdeki günlerde son şampiyonun iyileştirilmiş bir teklifle yeniden Newcastle United'ın kapısını çalması bekleniyor.