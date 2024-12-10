Liverpool, Girona'yı Salah'ın penaltı golüyle yendi

Liverpool, Girona karşısında Mohamed Salah’ın ikinci yarıda attığı penaltı golüyle 1-0’lık galibiyet elde etti. Karşılaşmada, eski Manchester United ve Everton oyuncusu Donny van de Beek’in Luis Diaz’a yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Salah, kaleci Paulo Gazzaniga’yı ters köşeye yatırarak ağlarla buluşturdu. Bu gol, Salah’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki 46. golü oldu.

ALLİSON GÜVEN VERDİ

Karşılaşmada Liverpool kalecisi Allison Becker, özellikle Girona’nın tehlikeli ataklarında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Allison’un bu performansı, Liverpool’un Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini devam ettirmesine katkı sağladı.

SON 16’YA BİR ADIM DAHA

Bu galibiyetle Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında liderliğini sürdürdü. Arne Slot’un öğrencileri, kalan iki maçlarından birinde bir puan alması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ayrıca diğer grup maçlarının sonuçlarına bağlı olarak Liverpool’un bu hafta içinde matematiksel olarak üst turu garantileme şansı bulunuyor.

OCAK AYI ZORLU GEÇECEK

Liverpool, grup aşamasındaki son iki maçını Ocak ayında oynayacak. İlk olarak deplasmanda Lille ile karşılaşacak olan ekip, ardından PSV Eindhoven’ı sahasında ağırlayacak. Bu maçlar, takımın formunu koruyarak üst tura güçlü bir şekilde ilerlemesi açısından kritik önem taşıyor.