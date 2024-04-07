Liverpool Manchester kapıştı Arsenal havalara uçtu

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Liverpool Manchester kapıştı Arsenal havalara uçtu
Liverpool ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği maç 2-2 sona erdi, yeni lider Arsenal oldu.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında iki dev kulüp karşı karşıya geldi.

Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Büyük heyecana sahne olan, birbirinden güzel gollerin atıldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Liverpool'un gollerini 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool ikinci sıraya geriledi. 71 puana sahip Arsenal averajla liderlik koltuğuna oturdu.

3. sıradaki Manchester City'nin ise 70 puanı bulunuyor.

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