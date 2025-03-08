Liverpool, Southampton'u 3-1 mağlup etti

Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Liverpool, Anfield’da ligin son sırasındaki Southampton’ı konuk etti. Maça tutuk başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda beklenmedik bir golle geriye düştü. 45+1. dakikada Will Smallbone, Virgil van Dijk ve Alisson arasındaki anlaşmazlıktan faydalanarak Southampton’ı öne geçirdi.

İlk yarıyı geride tamamlayan Liverpool, ikinci yarıda teknik direktör Arne Slot’un yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle sahaya bambaşka bir kimlikle çıktı. 51. dakikada Luis Díaz’ın asistinde Darwin Núñez topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Bu golden üç dakika sonra ise Smallbone’un ceza sahasında Núñez’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mohamed Salah, şık bir vuruşla Liverpool’u öne geçirdi.

Son dakikalara girildiğinde Liverpool’un baskısı devam etti. 88. dakikada, Southamptonlı oyuncu Yukinari Sugawara’nın elle müdahalesi sonrası bir kez daha penaltı kazanan Liverpool’da Salah, bu fırsatı da değerlendirdi ve skoru 3-1’e taşıdı.

Bu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’de liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı. Southampton ise ligin son sırasından kurtulamayarak küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başladı.