Liverpool, Southampton'u 3-1 mağlup etti

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool, Southampton'u 3-1 mağlup etti

Liverpool, Southampton karşısında ilk yarıyı geride kapattı ancak ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mohamed Salah’ın iki penaltı golüyle yıldızlaştığı maçta Darwin Núñez de skora katkı verdi.

Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Liverpool, Anfield’da ligin son sırasındaki Southampton’ı konuk etti. Maça tutuk başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda beklenmedik bir golle geriye düştü. 45+1. dakikada Will Smallbone, Virgil van Dijk ve Alisson arasındaki anlaşmazlıktan faydalanarak Southampton’ı öne geçirdi.

İlk yarıyı geride tamamlayan Liverpool, ikinci yarıda teknik direktör Arne Slot’un yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle sahaya bambaşka bir kimlikle çıktı. 51. dakikada Luis Díaz’ın asistinde Darwin Núñez topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Bu golden üç dakika sonra ise Smallbone’un ceza sahasında Núñez’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mohamed Salah, şık bir vuruşla Liverpool’u öne geçirdi.

goal-multiple-images-3-stacked-facebook-jpg.webp

Son dakikalara girildiğinde Liverpool’un baskısı devam etti. 88. dakikada, Southamptonlı oyuncu Yukinari Sugawara’nın elle müdahalesi sonrası bir kez daha penaltı kazanan Liverpool’da Salah, bu fırsatı da değerlendirdi ve skoru 3-1’e taşıdı.

Bu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’de liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı. Southampton ise ligin son sırasından kurtulamayarak küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başladı.

01jnv9wfqwh4m3n4r8tx.webp

Son Haberler
Haliç'te yangın! 2 tekne kullanılamaz hale geldi
Haliç'te yangın! 2 tekne kullanılamaz hale geldi
Esenler Erokspor ile Manisa FK puanları paylaştı
Esenler Erokspor ile Manisa FK puanları paylaştı
İmamoğlu yerine o isim düşünülüyor! Bu anket çok konuşulacak
İmamoğlu yerine o isim düşünülüyor! Bu anket çok konuşulacak
Bosna Hersek'te gerginlik tırmanıyor: NATO Genel Sekreteri bölgeye gidiyor
Bosna Hersek'te gerginlik tırmanıyor: NATO Genel Sekreteri bölgeye gidiyor
Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu
Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu