Liverpool taraftarları boğaz turuna çıktı: Tekneye Filistin bayrağı astılar

Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Liverpool tarafları, maç öncesi İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Taraftarlar, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek için tekneye bayrak astı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool, bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Maç için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları bugün İstanbul Boğazında tekne turu yaptı.

Taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi.

Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubunun olduğu tekne havadan görüntülendi.

İngiliz ekibinin boğaz turu yaptığı tekne üzerinde "We are one of the miracles of İstanbul" (İstanbul'un mucizelerinden biriyiz) yazılı pankart olduğu görüldü.

Öte yandan İngiliz taraftarları taşıyan teknede Filistin bayrağının olması da dikkat çekti.

