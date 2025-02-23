Liverpool yeniden yapılanmak için kesenin ağzını açtı

İngiltere Premier Lig'te lider konumda bulunan Liverpool, 2024/25 sezonunun en hareketli transfer dönemlerinden birine girmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre kulüp, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk'in sözleşmelerini uzatmak için çalışmalar yapıyor. Ancak Mısırlı yıldız Salah'ın takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Alexander-Arnold’un Real Madrid’e transfer olma şansı ise yüzde 50 olarak değerlendiriliyor. Van Dijk’in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, Liverpool savunmasını güçlendirmek için yeni bir stoper transferini öncelikli hedef olarak belirledi.

Bournemouth formasıyla dikkat çeken genç yetenek Dean Huijsen, Kırmızılar'ın transfer listesinin başında yer alıyor. 19 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Liverpool yönetimi tarafından Virgil van Dijk’in uzun vadeli halefi olarak görülüyor. Ancak Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilendiği ve transferde ciddi bir rekabetin yaşanacağı bildiriliyor. Huijsen'in kulübüyle olan serbest kalma maddesi 60 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda.

Liverpool, yalnızca savunmaya değil, hücum hattına da takviye yapmayı planlıyor. Forvet hattında Newcastle United’ın yıldızı Alexander Isak öne çıkıyor. İsveçli golcü, kariyerine en üst seviyede devam etmek istiyor ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım onun için belirleyici bir faktör olacak. Newcastle, ligde ilk dört içinde yer alamazsa Isak’ın ayrılığına kapıyı aralayabilir. Ancak kulübün, 25 yaşındaki forvet için 150 ile 180 milyon dolar arasında bir bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Kulübün sahibi Fenway Sports Group, transferler için önemli bir bütçe ayırmaya hazır. Liverpool, savunma hattına ek olarak bir defansif orta saha, bir sol bek ve bir kanat oyuncusu transfer etmeyi de planlıyor. Alexander-Arnold’un Real Madrid’e transfer olması durumunda ise yeni bir sağ bek takviyesi gündeme gelebilir.

Anfield’da büyük değişikliklerin yaşanacağı bu yaz, Liverpool’un uzun vadeli geleceği açısından kritik bir dönem olacak. Kulüp, Salah ve diğer oyuncuların durumuna göre kadrosunu en iyi şekilde şekillendirmeyi hedefliyor.