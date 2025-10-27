Premier Lig'e 4 galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste oynadığı 4 maçı kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Liverpool'da Hollandalı teknik adam Arne Slot'un koltuğu sallanıyor.

Hollandalı teknik adam, her ne kadar ilk sezonunda kulübü şampiyonluğa taşımış olsa da yaz transfer döneminde yapılan rekor transfer harcamasının karşılığını sahada veremiyor. Ayrıca basın toplantılarında çeşitli bahaneler üretmesi de hem taraftarı hem de kulüp yönetimini rahatsız ediyor.

İngiliz basınında Arne Slot'un bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunu göremeyeceğine dair haberler yapılırken ses getiren bir iddia gündeme geldi.

Indykaila News'in haberine göre; Arne Slot’un görevi şimdilik güvende ancak performansın kısa sürede toparlanmaması durumunda Liverpool sezon ortasında değişikliğe gitmekten çekinmeyecek. Ayrıca Kulüp sahipleri, Jürgen Klopp’un “sürpriz bir geri dönüşe” açık olabileceğini düşünüyor.

Yine de şu ana kadar Klopp ile herhangi bir temasın sağlanmadığı da belirtiliyor.

Livepool'un Arne Slot ile devam edip etmeyeceğini kısa vadede alınacak sonuçlar belirleyecek.