Liverpool yaz transfer döneminde yapılan rekor transferlere rağmen bu sezon aldığı kötü saha sonuçlarırla hayal kırıklığı yarattı.

Son olarak dün Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSV Eindhoven'a kaybeden Kırmızılar'da teknik direktör Arne Slot'un geleceği masaya yatırıldı.

Indykaila News'in haberine göre; Arne Slot'un durumuyla ilgili acil toplantı kararı alan Liverpool'da Hollandalı teknik adama 2 maç şans verildi.

Alınan karara göre; Premier Lig'de oynanacak West Ham ve Sunderland maçlarından 6 puan çıkaramaması halinde Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erebilir.