Liverpool'u Darwin Nunez 90+9'da kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaştı.
Rakibi karşısında zorlanan Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in attığı golle galibiyete ulaştı.
63 puana ulaşan Liverpool, maç eksiği bulunan Manchester City ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
Premier Lig'de Brentford ile Chelsea'nin 2-2 berabere kaldığı haftada Newcastle United, Wolverhampton karşısında, Fulham da Brighton önünde 3-0 kazandı.
Tottenham, Crystal Palace'ı, West Ham United ise Everton'ı 3-1'lik skorla geçti.
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