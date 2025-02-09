Liverpool tek golle devrildi: FA Cup'ta Plymouth mucizesi

FA Cup 4. Tur mücadelesinde Championship'in son sırasındaki Plymouth Argyle, Premier Lig devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Home Park'ta oynanan maçta, 53. dakikada Ryan Hardie'nin penaltıdan kaydettiği gol, Plymouth'un çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Liverpool menajeri Arne Slot, geçtiğimiz hafta Tottenham'ı 4-0 yenerek Lig Kupası finaline yükselen kadrosunda 10 değişiklik yaptı. Bu rotasyon pahalıya patladı. Salah, Van Dijk gibi yıldızlarını dinlendiren Slot, genç oyuncular ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Plymouth ise Liverpool’un eksiklerinden faydalanarak tarihi bir galibiyet aldı.

HARDİE’DEN KRİTİK GOL, HAZARD’DAN MUCİZEVİ KURTARIŞLAR

Maçın kader anı 53. dakikada yaşandı. Harvey Elliott’un ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası Plymouth lehine penaltı verildi. Ryan Hardie, penaltıyı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golden kısa bir süre sonra Hardie, ikinci golü de atmaya yaklaştı ancak Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher topu direğe çelerek skoru korudu.

Liverpool, maçın son anlarında baskıyı artırdı. Diogo Jota'nın şutu ve Darwin Nunez’in kafa vuruşu, Plymouth kalecisi Conor Hazard’ın harika kurtarışlarıyla engellendi. 90 dakika sonunda Plymouth, Liverpool’u saf dışı bırakarak FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

MİRON MUSLİC VE PLYMOUTH’UN TARİHİ GECESİ

Liverpool karşısındaki zaferin mimarlarından biri de Plymouth’un yeni teknik direktörü Miron Muslic oldu. Wayne Rooney’nin görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Muslic, kısa sürede taraftarların sevgisini kazandı. Maç sonunda Home Park, büyük bir coşkuyla yankılandı ve Plymouth taraftarları uzun süre zaferi kutladı.

Liverpool için ise bu mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığı oldu. Arne Slot, takımını Premier Lig zirvesine taşırken, Lig Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseltmeyi başarmıştı. Ancak FA Cup’ta yaşanan bu şok mağlubiyet, Slot'un Liverpool kariyerindeki ilk büyük başarısızlık olarak kayıtlara geçti.

Liverpool, FA Cup defterini kapatarak Çarşamba günü oynanacak Everton derbisine odaklanacak. Ancak Plymouth’un yarattığı bu sürpriz, uzun yıllar FA Cup tarihindeki en büyük sürprizlerden biri olarak hatırlanacak.