Premier Lig devleri Livramento'nun peşinde. İngiliz basını yazdı

Premier Lig'in 2 devi Arsenal ve Manchester City'nin bir transferde daha karşı karşıya geldiği belirtildi.



İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal ve Manchester City, Southampton forması giyen sağ bek oyuncusu Valentino Livramento ile ilgileniyor.

Haberde 2 dev kulübün genç sağbek oyuncusu için yaz transfer döneminde karşı karşıya geleceği belirtildi.



ARSENAL FRESNEDA İLE DE İLGİLENİYOR

Arsenal'in ayrıca, Valladolid forması giyen Ivan Fresneda ile de ilgilendiği yazıldı. Londra ekibi, İspanyol oyuncu ile kış transfer döneminde ciddi şekilde ilgilense de Fresneda'nın sezonu İspanya'da tamamlamak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği ifade edildi.



Southampton forması giyen Livramento, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemedi. 20 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen Livramento, 1 gol ve 2 asist üretti.

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