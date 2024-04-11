LNG'nin 2026'da boru hattına geçmesi planlanıyor

Kaynak: AA
LNG'nin 2026'da boru hattına geçmesi planlanıyor
Küresel pazarlarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin, 2026 itibarıyla Asya-Pasifik'ten gelen yoğun talep dolayısıyla boru hattıyla iletilen gaz ticaretinden fazla olacağı ve 2050'de ticarete konu gazın yüzde 64'ünü oluşturacağı öngörülüyor.

Küresel gaz ticaretinde LNG'nin payının 2026'da boru hattıyla ticareti geçilmesi planlanıyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm Raporu"ndan derlenen verilere göre, küresel LNG ticareti 2050 itibarıyla iki kattan fazla artması bekleniyor. Böylece rakamın yıllık 1 trilyon 110 milyar metreküpe ulaşacak.

LNG'de 2030'a kadar Çin'in en büyük pazar olması öngörülüyor. Hindistan'ın 2030'dan sonra en çok LNG ticareti yapan ülke olması bekleniyor.

Küresel pazarda, LNG ticaretinin, boru hattıyla iletilen gazı, 2026 yılında geçeceği belitiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatında 2022'de yüzde 24 olan LNG'nin payı 2030'da yüzde 46'ya ulaşacak. AB, özellikle yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitelerini (FSRU) kullanarak yeniden gazlaştırma kapasitesini genişletecek. 2022'de yıllık 476 milyon ton olan küresel sıvılaştırma kapasitesi 2050'de yıllık 1 milyar tonu aşacak.

LNG yeniden gazlaştırma kapasitesinde en büyük artış 2050 itibarıyla Asya-Pasifik bölgesinde olacak. Söz konusu bölge 2022 seviyesini iki katından fazla artıracak.

Geçen yıl imzalanan LNG sözleşmelerinin Avrupa'da yüzde 31'i, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 46'sı uzun vadeli olmuştu. Uzun vadeli sözleşmelerin ortalama süresi ise 16 yıl olarak hesaplanıyor.

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