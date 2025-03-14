LockBit çetesinin yazılımcısı iade edildi

ABD Adalet Bakanlığı, LockBit fidye yazılımı çetesinin önde gelen geliştiricilerinden biri olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Rostislav Panev’in İsrail’den Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildiğini açıkladı. Panev’in LockBit için kritik bir rol oynadığı ve grubun kötü amaçlı yazılımını tasarlayan ekipte yer aldığı öne sürüldü.

Panev, Aralık 2024’te İsrail’de yakalanmış ve o tarihten itibaren ABD’ye iadesi için yasal süreç devam etmişti. LockBit soruşturması kapsamında tutuklanan üçüncü kişi olan Panev’in, çetenin ilk günlerinden itibaren yapılan saldırılarda aktif olarak görev aldığı belirtiliyor.

ABD’li savcılar, Panev’in 2019 yılından en az Şubat 2024’e kadar LockBit için çalıştığını ve çetenin fidye yazılım altyapısını geliştiren ekipte bulunduğunu ileri sürüyor. Savcılık ayrıca, Panev ve diğer geliştiricilerin fidye yazılımını kodladıklarını, saldırı altyapısını yönettiklerini ve elde edilen suç gelirlerini çete ortaklarıyla paylaştıklarını açıkladı. Çetenin işleyişi gereği, yazılımı geliştiren ekip üyeleri doğrudan saldırıları düzenlemiyor ancak saldırıları gerçekleştiren ortaklarla gelir paylaşımı yapıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, LockBit çetesinin faaliyetlerine büyük darbe vurduklarını ve operasyonlarının devam edeceğini duyurdu. ABD’li savcı John Giordano, "Eğer LockBit fidye yazılımı suç şebekesine dahilseniz, ABD sizi bulacak ve adalet önüne çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

LockBit, dünya çapında birçok büyük şirketi ve kurumu hedef alan en aktif fidye yazılımı gruplarından biri olarak biliniyor. Panev’in iadesi, uluslararası iş birliğiyle siber suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların giderek hız kazandığını gösteriyor.