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Lodos sonrası balıkçılar tekrar denizde

Tekirdağ’da lodosun bitmesiyle beraber denizciler tekrar denize açılmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:39
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Lodos sonrası balıkçılar tekrar denizde

Lodos sonrası balıkçılar tekrar denizde
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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren lodos sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, lodosun sona ermesiyle Marmara'ya açılma hazırlıklarını tamamladı. Lodosun etkili olduğu günlerde tekne ve av malzemelerinin bakımını yapan balıkçılar, lodosun ardından açılacakları Marmara Denizi'nden tekneleri dolu dönmeyi bekliyor.


Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, yaptığı açıklamada, “Lodosların esmesiyle biz de mağdur durumda kaldık. Denize çıkamadık ama bu akşamdan itibaren lodos etkisini düşürdü. Bu akşam Allah kısmet ederse denizdeyiz. Şu an denizde palamut ile çinekop var. Bu sürede makinelerin bakımını yaptık, ağ tamirlerimizi yaptık. Bazı arkadaşlar kayıklarıyla ilgilendiler. Yunusun yırttığı yerleri tamir ettik.

Yunuslar, ağlarımıza takılan balıkları almak için dişleriyle komple ağları yırtıyorlar. Hem balığı alıyorlar hem de ağları yırtıyorlar. Balık tutan arkadaşlarımız da var tutamayan da var. Allah yine bin bereket versin. Ekmeğimizi aldık. Karadeniz’e giden arkadaşlarımız daha çok memnun. Lüfer için bu sene hiç umudumuz yok. Bol bol çinekop olduğu için eğer lüfer olsaydı, çinekoptan önce olurdu” dedi.

 

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