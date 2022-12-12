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Marmara'da lodos bitti! Deniz ulaşımı normalleşti

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:51
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Lodosun etkisi geçen Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü

Marmara'da lodos bitti! Deniz ulaşımı normalleşti
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Dün hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açılmaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, dün denizde çok sert rüzgar olduğunu söyledi.

Rüzgarın dinmesiyle balıkçı teknelerinin nasiplerini aramak için yeniden denize açılacağını belirten Pehlivanoğlu, "Lodosun etkisini yitirmesinin ardından deniz sakinleşti. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden karides, hamsi ve istavrit avcılığına çıkıyor. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmez." dedi.

Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel tarafından lodosun etkisiyle sahile vuran çöpler temizleniyor.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yarın sağanak bekleniyor.

 

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