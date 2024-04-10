Logitech G yeni oyuncu klavyesini tanıttı

Espor dünyasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ederken, Logitech G de oyun teknolojisi ve ekipmanlarını her geçen gün yenilemeyi ve ürün gamını geliştirmeyi sürdürüyor.

Logitech G'nin yeni ürünü, Pro X 60 Lightspeed oyuncu klavyesi de profesyonel oyuncuların değişen ihtiyaçlarına eksiksiz bir şekilde cevap verecek şekilde tasarlandı.

Kompakt ve profesyonel düzeyde bir klavye olmasının yanı sıra; tam boy bir klavyenin yeteneklerine sahip olan PRO X 60 LIGHTSPEED, %60 klavyeden beklenenin çok üstünde bir performans sergiliyor.

Profesyonel espor oyuncuları, yeteneklerini geliştirmek ve daha iyi rekabet edebilmek için her zaman en iyi ekipmanı tercih ediyor.

Giderek profesyoneller arasında daha popüler hale gelen %60 klavyeler, FPS oyunlarında ihtiyaç duyulan dinamik mouse hareketleri için daha fazla alan sağlıyor. Yarışma alanlarına rahatça sığan klavyeyi oyuncuların turnuvalara taşıması da kolaylaşıyor.

OYUNCULARA MÜKEMMEL BİR DENEYİM SUNUYOR

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal, "Logitech G olarak espor profesyonellerinden aldığımız geri bildirimlerle ürün gamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Logitech'in ilk %60 modeli olan PRO X 60 ürünümüz de 16 farklı takımdan alınan geri bildirimler sonucu ortaya çıkan bir ürün. Globalde ve Türkiye'de sponsoru olduğumuz başarılı espor takımlarının oyuncularıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını yakından dinliyor ve dikkate alıyoruz. Bunun sonucunda geliştirdiğimiz Keycontrol teknolojimiz ile sektörde fark yaratıyor ve oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyoruz. PRO X 60 Oyuncu Klavyemizi, Türkçe layout olarak önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunacağız” dedi.