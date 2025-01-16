Lokantada içki ürettiler tutuklandılar

Kaynak: İHA
Lokantada içki ürettiler tutuklandılar

İstanbul Başakşehir’de, bir lokantada ürettikleri alkolleri satan Türkmenistan uyruklu 2 kişi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. İşyerinde de satışa hazır uyuşturucular da bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'ta lokanta olarak faaliyet gösteren işletmeye baskın düzenlendi.

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Adreste yapılan aramada, sahte alkol üretimi ve satışının yanı sıra uyuşturucu madde ticareti de yapıldığı belirlendi. Polislerin şüphelilerin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada 15 litre kaçak alkol, satışa hazır 35 litre alkol, satışa hazır 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, 5 parça halinde metanfetamin, sahte göçmen kimlik kartı, çok miktarda nevi belli olmayan tıbbi ilaç ele geçirildi.

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Polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslara ait iş yeri ise mühürlendi.

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