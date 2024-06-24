Lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar

Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için peşlerine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde bulunan bir lokantada gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen F.K.D, K.O. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açtı, ardından oradan kaçtı.

Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk kontrollerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.