Lokantaya giden vatandaş şoka giriyor. Yeni uygulama müşteriyi vurdu

27 Nisan tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan KDV yönetmeliğindeki değişiklik, bugün itibari ile tüm lokanta, restoran ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde uygulanmaya başladı. Alkolsüz mekanlarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a alkollü mekanlarda uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanmaya başladı. Oranlardaki artışla birlikte vatandaşların önüne gelen hesaplarda da artış görüldü.

MÜŞTERİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Uzun süredir hesapları ödemekte zorlanan müşteriler ise faturalardaki yeni artış karşısında ne yapacaklarını bilemedi.

Temmuz 2023 tarihli uygulama ile kasap, kesimhane gibi işletmeler için KDV oranları yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Ancak birçok restoran ve lokanta kendilerine kasap, besi yeri gibi göstererek KDV'yi yüzde 1 olarak gösterme yolunu tutmuştu. Ancak yeni değişiklik tebliği ile bu mekanlarda KDV oranlarındaki artış sabitlendi.

Yeni düzenleme ile lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan uygulamalardaki yolsuzluktan habersiz vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında şaşkınlığa uğradı.

YÜZDE 10'LUK KDV ORANI HESANLARI DA ARTIRDI

Yayımlanan KDV tebliğine göre hizmet veren lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendileri imalathanelerinde hazırlayıp sattıkları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan satın alarak sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak.

Kafe, restoran, lokantaların telefonla veya internet üzerinden aldıkları siparişlerin evlere tesliminde ya da gel-al gibi yöntemlerle satışında da aynı vergi oranı kullanılacak.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, VATANDAŞLAR ŞOKTA

Diğer yandan yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı olmadığı halde müşterilerine masa, oturma alanı sağlayan, yada tezgâh üzeri servis yapan alanlarda da yiyecek ve içecek satışlarında KDV olanları yüzde 10 üzerinden hesaplanacak.