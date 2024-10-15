Londra piyasalarında karışık başlangıç

Londra piyasaları, İngiltere işgücü piyasasındaki zayıflığı gösteren verilerin ardından Salı günü karışık açıldı. FTSE 100 %0.12 düşüşle 8,282.39 puana gerilerken, FTSE 250 %0.26 artışla 20,871.08 puana yükseldi.

TickMill’den Patrick Munnelly, “S&P 500 yeni bir rekor kırdı ve Dow Jones endeksi 43,000 puanı aştı,” dedi. Asya hisse senetleri genel olarak yükseldi, Japonya’nın Nikkei endeksi bölgesel kazançlara öncülük etti.

Avrupa hisse senetlerinin olumlu başlaması bekleniyor. Dikkatler şimdi Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve diğer büyük şirketlerin finansal sonuçlarına çevrildi.

İngiltere kazanç büyümesi iki yıldan fazla süredir en zayıf seviyesine geriledi. ONS verilerine göre, ortalama düzenli kazançlar Ağustos ayına kadar olan üç ayda %4.9 arttı. İş ilanları 34,000 azalarak 841,000’e düştü. Bordrolar Temmuz ve Ağustos arasında 35,000 düştü. İşsizlik oranı %4’e düştü.

Capital Economics’ten Ashley Webb, “Ağustos ayında ücret artışındaki düşüş, Bank of England’ın Kasım ayında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini artırıyor,” dedi.

Londra piyasalarında, Bellway hisseleri yıllık kâr düşüşüne rağmen arttı. Wise, müşteri sayısındaki artışla ikinci çeyrek gelirinde %17 artış bildirdi.