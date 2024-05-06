Londra'da Hadise çıktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Londra'da Hadise çıktı!
Ünlü şarkıcı Hadise bu kez Londra’yı salladı. 20 bin kişilik salon ağzına kadar doldu.

Pop müziğin başarılı ismi Hadise, dün gece İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Indigo at The O2’da sahne aldı. Güzel şarkıcının biletleri 2 bin TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar çıktı.

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Türklerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Hadise, Züleyha Kuru tasarımı bir kıyafet giydi.

Seksi dansları ve sahne kıyafetiyle ortalığı kasıp kavuran Hadise, gecenin sonunda ise izleyenlerine büyük sürpriz hazırladı.

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Adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda, gecede şov yaptı.

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Müzikseverler Hadise ve Murda’nin düet yaptıkları ‘Sen dönene kadar’ ve ‘İmdat’ şarkılarını coşkuyla dinledi.

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