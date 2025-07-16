Londra'da kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Londra'da kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak!

Fenerbahçe'nin Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı istediği iddia edilirken sarı lacivertliler Londra ekibinin sol açığı Heung-Min Son'u transfer etmek için büyük mesafe aldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre İngiliz basını, Tottenham’da önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Son için en ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiğini yazdı.

Son'u Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği öğrenilirken oyuncunun da İngiltere'den ayrılmak istediği öğrenildi.

30 MİLYON EURO

Tottenham’ın yeni teknik hocası Thomas Frank'in kadroda düşünmediği Son için Fenerbahçe’nin 30 milyon euro ödemesi gerekebilir. Tottenham ünlü yıldızın bonservis bedeli için 30 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe ayrıca Tottenham’ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'ya talip olmuştu.

Son Haberler
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!