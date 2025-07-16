Londra'da kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak!

Türkiye gazetesinin haberine göre İngiliz basını, Tottenham’da önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Son için en ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiğini yazdı.

Son'u Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği öğrenilirken oyuncunun da İngiltere'den ayrılmak istediği öğrenildi.

30 MİLYON EURO

Tottenham’ın yeni teknik hocası Thomas Frank'in kadroda düşünmediği Son için Fenerbahçe’nin 30 milyon euro ödemesi gerekebilir. Tottenham ünlü yıldızın bonservis bedeli için 30 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe ayrıca Tottenham’ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'ya talip olmuştu.