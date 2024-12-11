Looney Tunes Domuz Porky ve Daffy Duck'ı beyaz perdeye taşıyor

Çizgi film dünyasının unutulmaz ikilisi Domuz Porky ve Daffy Duck, sinema perdesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Warner Bros. Animation’ın yapımı olan “The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie”, Ketchup Entertainment’ın katkılarıyla 28 Şubat 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Filmden yayınlanan yeni görseller ve posterler, merakla beklenen yapımın heyecanını artırdı.

KONU VE HİKÂYE

Filmde Domuz Porky ve Daffy Duck, yerel bir sakız fabrikasında çalışırken yanlışlıkla bir uzaylı zihin kontrol planını ortaya çıkarıyor. Bu beklenmedik olay, ikiliyi kasabalarını ve dünyayı kurtarma göreviyle baş başa bırakıyor. Ancak ikilinin birbirine olan komik çekişmeleri, işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

EFSANE KADRO

Filmin seslendirme kadrosunda Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol, Wayne Knight ve Laraine Newman gibi usta isimler yer alıyor. Film, Looney Tunes tarihindeki ilk tamamen el çizimi 2D uzun metrajlı animasyon filmi olma özelliğini taşıyor.

Filmin yönetmenliğini, daha önce Annie Ödülleri ve Emmy Ödülleri kazanan “Looney Tunes Cartoons” serisinden tanıdığımız Pete Browngardt üstleniyor. Aynı zamanda filmin yapımcıları arasında Warner Bros. Animation’ın başkanı Sam Register da bulunuyor. Senaryo ekibinde ise Darrick Bachman, Kevin Costello, Andrew Dickman, David Gemmill gibi yetenekli isimler yer alıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Filmin yaratıcı ekibi, prodüksiyon tasarımında Aaron Spurgeon, sanat yönetiminde Nick Cross, müziklerde ise Joshua Moshier gibi yetenekleri bir araya getirdi. Ayrıca, yapımın çizim sürecini titizlikle yürüten Alex Kirwan ve montajda Nick Simotas öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

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MERAKLA BEKLENEN VİZYON TARİHİ

Looney Tunes’un bu yeni filmi, hem eski nesil hayranları hem de yeni izleyiciler için eğlence dolu bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Film, 28 Şubat 2025’te sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.