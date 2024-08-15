Los Angeles Galaxy Reus'u kaptı

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Los Angeles Galaxy Reus'u kaptı

Alman yıldız Marco Reus'un Los Angeles Galaxy ile anıldığına dair haberlerin çıkmasından haftalar sonra MLS temsilcisiyle anlaştı.

35 yaşındaki Reus, son birkaç yılda MLS kadrosuna katılan en son deneyimli uluslararası yıldız oldu. MLS kadrosunda Inter Miami'den Lionel Messi, Jordi Alba ve Luis Suarez ile Los Angeles FC'den Olivier Giroud gibi isimler yer alıyor.

Reus, 2012'de memleketi Borussia Dortmund'a katılmadan önce Alman takımları Rot Weiss Ahlen (2007-09) ve Borussia Monchengladbach'ta (2009-12) oynadı. Bu bahara kadar Dortmund'da kaldı, 294 maça çıktı ve 120 gol attı.

2017 ve 2021 yıllarında Borussia Dortmund'un Almanya'nın en büyük kupası olan DFB-Pokal'ı kazanmasında rol oynadı ve 2013, 2014 ve 2019 yıllarında Almanya Süper Kupası'nı kazanan takımlarda yer aldı.

Reus, Alman milli takımı için 48 maçta oynadı ve 15 gol kaydetti. 2014'te Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan takımında yer almasını engelleyen bir sakatlıktan sonra, 2018 Dünya Kupası'nda yer aldı. Ayrıca 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin takımının bir parçasıydı.

Galaxy (14-5-7, 49 puan) Major League Soccer'ın Batı Konferansı'nda LAFC'nin iki puan önünde ilk sırada yer alıyor. 8 Ağustos'ta Lig Kupası'nda Seattle Sounders'a 3-1 yenildikten sonra, Galaxy 24 Ağustos'ta Atlanta United'a karşı bir iç saha maçıyla MLS normal sezon oyunlarına geri dönüyor.

goal-blank-web-facebook-26.jpg

marco-reus.jpg

17174591949405.jpg

marco-reus-mls-yolcusu-212-2.webp

270524-marco-reus-of-borussia-dortmund-1920-jpg.webp

1710658-jpg.webp

01hzeb2ftsepcjz4g72c.webp

qs5oa1rjiyqnbs0xuolj.png

marco-reus-to-la-galaxy-deal-imminent-1721239290-142692.png

Son Haberler
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı Gündem
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı
Ahmet Çakar İnan Kıraç bombasını patlattı. Flaş Erden Timur ve Ali Koç açıklaması Spor
Ahmet Çakar İnan Kıraç bombasını patlattı. Flaş Erden Timur ve Ali Koç açıklaması
SGK’dan flaş karar. O belgeyi vermeyen emekliye ödeme yapılmayacak Ekonomi
SGK’dan flaş karar. O belgeyi vermeyen emekliye ödeme yapılmayacak
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. canlı yayında açıkladı Gündem
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. canlı yayında açıkladı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Salıpazarı'nda sokak köpekleri için örnek seferberlik Yaşam
Salıpazarı'nda sokak köpekleri için örnek seferberlik
Ayva yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek Keşfet
Ayva yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek