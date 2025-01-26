Los Angeles yangınında villası yanmıştı... Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Los Angeles yangınında villası yanmıştı... Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu!

ABD’nin Los Angeles bölgesinde 7 Ocak’ta çıkan orman yangınlarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da 1.2 milyon dolarlık lüks villaları yangında zarar gördü. Yangına ilişkin Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi.

ABD’nin Los Angeles bölgesinde 7 Ocak’ta çıkan orman yangınları, 28 kişinin ölümüne ve 16 bin yapının yok olmasına veya hasarına neden olmuştu. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da 1.2 milyon dolarlık lüks villaları yangında zarar gördü.

kenannn.webp

Kenan Doğulu, önceki gün Arnavutköy'deki bir otoparkta aracını park etti. Basın mensuplarını görünce şaşıran Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki Los Angeles yangınında yanan evi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

yanginnnn.jpg"BU SÜREÇLE UĞRAŞACAĞIZ GİBİ"

Doğulu, "Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi." açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Ukrayna umutlarını Leopard 1 tanklarına bağladı
Ukrayna umutlarını Leopard 1 tanklarına bağladı
Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması
Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı: İşte o anlar
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı