29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 06:15
Takip Et

Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
+
Aa
-

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi.

Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

MONTEREY PARK'DA 11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçen hafta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.

Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.

Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
1
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
2
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
3
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
4
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
6
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil devrildi: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil devrildi: 3 yaralı
﻿Kadıköy'de otomobil devrildi: 3 yaralı
﻿İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
﻿İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
﻿İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
﻿İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı
﻿İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı
﻿İran'daki depremde 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.