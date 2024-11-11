Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesindeki çocuk kemoterapi ünitesinde tedavi gören çocuk hastaları ziyarette bulundular.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilerek eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği organizasyona, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak başta olmak üzere hastanemiz idaresi ve personelleri de katılım sağladı.

Kenan Kocabay, çocukluk çağı kanseri tedavisinde büyük yol kat edildiğini bildirdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak bu hastaların tanı ve tedavisinde tüm personelin özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini dile getiren Kocabay, ailelere müsterih olmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere ve eğitimcilere emeklerinden ötürü teşekkür eden Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak, çocukluk çağı kanserlerinde çok yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Bu hastalığa yakalanmanın felaket olmadığını dile getiren Doç. Dr. Çakmak, tedavi şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Moral ve motivasyon açısından bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizasyonda öğrenciler, çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak keyifli vakit geçirmeleri sağladı.

Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Lösemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi

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