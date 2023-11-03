Löseminin en sık görülme yaşı ortaya çıktı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, lösemi hastalığın 2020 yılında dünyada 0-14 yaş aralığında 67 bin vaka olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde de dünya ile benzer biçimde tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini lösemiler oluşturmaktadır’’ dedi.

İl Müdürü Damkacı; Lösemili Çocuklar Haftası için lösemi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30’unu lösemi yani kan kanserleri, kalan yüzde 70’ini de lenfoma ve solid tümörler oluşturmakta olduğunu söyledi.

Damkacı, "En sık rastlanan çocukluk çağı kanseri olması yanında 15 yaşın altında önde gelen ölüm nedenlerindendir. Bazı lösemi tiplerinde hasta çocukların yüzde 80-90'ı tekrarlama olmadan, 5 yıl süre ile sessiz kalabilmekte ve bu hastaların tamamen iyileşme ile sonuçlandığı söylenebilmektedir. Lösemi hastalığının zamanla yarışan bir hastalık olduğu düşünüldüğünde, tanının erken konulmasındaki önem daha iyi anlaşılır. Lösemi hücreleri 12 saat içinde iki katına ulaşarak tümör yükünü saatler içinde katlayarak artırırlar. Bu da hastanın hayatını ciddi şekilde tehdit eder. Lösemi genellikle kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda kemik iliği nakli, radyoterapi gibi tedaviler de kullanılmaktadır. Son dönemde yapılan enfeksiyon ve kimyasal maddelere dikkat çeken çalışmalar çocukluk çağı lösemisi için olası etmenleri işaret etmektedirler. Çocukluk çağı kanseri önemli bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorundur. Bu nedenle vatandaşlarımızın, çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirilmeleri yararlıdır’’ ifadelerini kullandı.