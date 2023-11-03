Löseminin en sık görülme yaşı ortaya çıktı

Löseminin 0-14 yaş aralığında en sık görülen vaka olduğu bildirildi.

KAYNAK: İHA
Löseminin en sık görülme yaşı ortaya çıktı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, lösemi hastalığın 2020 yılında dünyada 0-14 yaş aralığında 67 bin vaka olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde de dünya ile benzer biçimde tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini lösemiler oluşturmaktadır’’ dedi.

İl Müdürü Damkacı; Lösemili Çocuklar Haftası için lösemi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30’unu lösemi yani kan kanserleri, kalan yüzde 70’ini de lenfoma ve solid tümörler oluşturmakta olduğunu söyledi.

Damkacı, "En sık rastlanan çocukluk çağı kanseri olması yanında 15 yaşın altında önde gelen ölüm nedenlerindendir. Bazı lösemi tiplerinde hasta çocukların yüzde 80-90'ı tekrarlama olmadan, 5 yıl süre ile sessiz kalabilmekte ve bu hastaların tamamen iyileşme ile sonuçlandığı söylenebilmektedir. Lösemi hastalığının zamanla yarışan bir hastalık olduğu düşünüldüğünde, tanının erken konulmasındaki önem daha iyi anlaşılır. Lösemi hücreleri 12 saat içinde iki katına ulaşarak tümör yükünü saatler içinde katlayarak artırırlar. Bu da hastanın hayatını ciddi şekilde tehdit eder. Lösemi genellikle kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda kemik iliği nakli, radyoterapi gibi tedaviler de kullanılmaktadır. Son dönemde yapılan enfeksiyon ve kimyasal maddelere dikkat çeken çalışmalar çocukluk çağı lösemisi için olası etmenleri işaret etmektedirler. Çocukluk çağı kanseri önemli bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorundur. Bu nedenle vatandaşlarımızın, çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirilmeleri yararlıdır’’ ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
5 yaşında lösemili kızına iliği ile can olacak
Çocukluk çağı lösemiye dikkat
Lösemide tedavi başarısı yüzde kaç
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Fenerbahçe taraftarından Trabzon derbisine yoğun ilgi. Biletler 3 saniyede tükendi Spor
Fenerbahçe taraftarından Trabzon derbisine yoğun ilgi. Biletler 3 saniyede tükendi
Pakistan'da bombalı saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti Dünya
Pakistan'da bombalı saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
Eski komşuları Polat çiftini anlattı. Gecekondudan villaya uzanan bir hayat Gündem
Eski komşuları Polat çiftini anlattı. Gecekondudan villaya uzanan bir hayat
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı Dünya
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü Dünya
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
Yargıdan ‘Suudi üstündür’ kararı Gündem
Yargıdan ‘Suudi üstündür’ kararı
UEFA'dan Ballon d'Or açıklaması. İki yeni ödül eklenecek Spor
UEFA'dan Ballon d'Or açıklaması. İki yeni ödül eklenecek