Lösemiyi yendi mücadelesini ve başarı hikayesini arkadaşlarıyla paylaştı

Bu etkinlikte, lösemi hastalığını yenmiş olan Elif Naz Holoğlu'nun tedavi sürecini ve mücadelesini anlatan konuşması, dinleyicileri derinden etkiledi.

Aynı üniversitenin Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, lösemi hastalığını atlatmış MYO öğrencisi Elif Naz Holoğlu, hastalıkla mücadelesini, tedavi sürecini, ailesinin verdiği desteği ve kendi başarı öyküsünü diğer öğrencilerle paylaştı.

Öğretim Görevlisi Yasemin Durmaz'ın koordine ettiği Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında yapılan bu etkinlikte, sosyal güvenlik bölümü öğrencileri Esma İrem Temur, Senanur Kezban Balta, Elif Yıldız ve Ayşe Yakar, lösemi hastalığı, mücadele yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Elif Naz Holoğlu, daha önce lösemi hastalığına yakalanmış ve tedavi görmüş bir MYO öğrencisi olarak, hastalık ve tedavi süreçlerinde yaşadıklarını, ailesinin desteğini ve ilgisini nasıl hissettiğini öğrenci arkadaşlarıyla paylaştı.

Öğretim Görevlisi Yasemin Durmaz, "Lösemi hastalığını tanıtarak, bu hastalıkla mücadelede farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak, lösemili çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları zorlukları topluma aktarmak ve toplumda duyarlılık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Elif Naz Holoğlu, küçük yaşta lösemi teşhisi konulduktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisiyle iyileştiğini belirtti. Tedavi sürecinde karşılaştığı zorlukları ve doktorların kendisine okuyamayacağını söylediklerini aktaran Holoğlu, "Ortaokula başladığımda okuma yazmayı kendim öğrendim. Adalet lisesini kazandım, kendi çabalarımla. Anneannemle yaşıyorum ve onlar üniversiteye gitmeme gerek olmadığını söylediler. Ancak ben üniversiteyi kazanarak kendi başarıma ulaştım. Burada katıldığım birçok etkinlik ve çalışmalarım var ve devam ediyorum" diye konuştu.

Holoğlu, lösemiyle mücadelede asla pes etmemenin ve hayallerden vazgeçmemenin önemini vurgulayarak, "Bu süreci çocukluğumdan beri yaşadım ve şimdi sağlıklıyım. Yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak ve lösemi farkındalığı yaratmak istiyorum. Lütfen öğrendiklerinizi çevrenizle paylaşarak bu farkındalığı birlikte oluşturalım" diyerek katılımcılara çağrıda bulundu.