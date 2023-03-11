'Lost' dizisinin belgeseli geliyor

Sidney, Avustralya'dan Los Angeles, ABD'ye uçakları Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikâyelerini anlatan "Lost" dizisinin belgeseli çekilecek.

Webtekno'nun haberine göre belgesel, dizinin günümüze kadar ulaşan popülaritesinin kaynağını, dizinin çekim aşamasını, dizi 6 sezon boyunca yayındayken hayranların tartışmalarını ve teorilerini ortaya koyacak.

Yayın tarihi henüz açıklanmayan belgeselin adı "Getting LOST" olacak.

Belgeselin yönetmenliğini Taylor Morden, yapımcılığını ise Ralph d’Apel üstlenecek.

Başrollerini Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Henry Ian Cusick, Michael Emerson, Jorge Garcia, Josh Holloway, Daniel Dae Kim ve Yunjin Kim'in paylaştığı dizide 6 sezon boyunca rol alan oyuncular arasında Adewale Akinnuoye-Agbaje, Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Jeremy Davies, Emilie de Ravin, Jeff Fahey, Maggie Grace, Malcolm David Kelley, Ken Leung, Rebecca Mader, Elizabeth Mitchell, Dominic Monaghan, Harold Perrineau, Zuleikha Robinson, Michelle Rodriguez, Kiele Sanchez, Rodrigo Santoro, Ian Somerhalder, Cynthia Watros gibi isimler bulunuyor.

Mayıs 2010'da sona eren Lost, ilk sezonuyla "En İyi Drama Dizisi" dalında Emmy Ödülü'ne değer görüldü.