LPG tankını kesen polis şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
LPG tankını kesen polis şoke oldu

Adana'da narkotik polisleri otomobilin LPG tankından 10 kilogram eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meki Z.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Polis, Meki Z.'yi kullandığı otomobil ile önüne keserek durdurdu.

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Dedektör köpeği yaptığı aramada aracın LPG tankına tepki verdi. Polis LPG tankını araçtan söktü. Ardından kesilen LPG tankından çıkan 75 adet plastik boru içerisinde toplamda 10 kilogram eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Meki Z. emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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