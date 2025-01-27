LPG yüklü tanker bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: DHA
LPG yüklü tanker bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tanker patladı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrindeki sanayi bölgesinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının uzun çalışmalar sonucu söndürüldüğünü açıkladı.

Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının sürdüğünü, bu nedenle bölgede tahliye çalışmalarının başladığını kaydetti.

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